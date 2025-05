Eine russische Drohne griff ein Auto zwischen Kramatorsk und Slowjansk an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Eine russische Angriffsdrohne hat ein ukrainisches Auto auf dem Weg zur Slowjansker Stele angegriffen, die sich zwischen Kramatorsk und Slowjansk befindet. Dies ist 25 Kilometer von der Frontlinie entfernt.

Quelle: Lokale Telegramkanäle, zwei Quellen bei den Strafverfolgungsbehörden, ukrainische Pravda

Einzelheiten: Ein kurzes Video, das ein brennendes Auto in der Nähe der Stele von Slowjansk zeigt, erschien am Abend des 4. Mai auf lokalen Telegramkanälen. In dem Video sagt eine Off-Stimme: „Die Drohne hat die Straße kaputt gemacht.“

Zwei unabhängige Gesprächspartner der Ukrajinska Prawda in der Strafverfolgung bestätigten diese Tatsache. Sie weigerten sich jedoch, Einzelheiten preiszugeben.

** Warum das wichtig ist:* Dies ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ein ukrainisches Auto von einer russischen Drohne auf der Strecke zwischen Kramatorsk und Slowjansk getroffen wurde, die als das bedingte Hinterland im Sektor Kramatorsk gilt. 25 Kilometer von der Kontaktlinie entfernt ist für die Verhältnisse an der Frontlinie eine große Entfernung. Kramatorsk zum Beispiel liegt 20 Kilometer von der Frontlinie entfernt.

Diese Reichweite der russischen Drohnen stellt eine erhebliche Bedrohung für die militärische Logistik und den zivilen Verkehr im Kramatorsk-Sektor dar.

Hintergrund: