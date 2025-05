Die Ukrainer wurden vor gefährlichem Wetter gewarnt: Wo Gewitter und starke Winde zu erwarten sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am 4. Mai werden in der Ukraine Gewitter und starke Winde erwartet. Die Prognostiker warnen vor Windböen von bis zu 20 m/s.

RBK Ukrajina berichtet unter Berufung auf den Staatlichen Notdienst der Ukraine und die Kiewer Stadtverwaltung.

Am Sonntag, den 4. Mai, werden sich die Wetterbedingungen in der Ukraine voraussichtlich verschlechtern. In einigen Regionen werden Gewitter erwartet und im ganzen Land (außer im Südosten) starke Windböen von bis zu 15-20 m/s.

Aufgrund der ungünstigen Bedingungen wurde die erste Gefahrenstufe (gelb) ausgerufen. Das Wetter kann die Arbeit von Energie-, Versorgungs- und Baudiensten sowie den Verkehr behindern.

In Kiew sowie in den Regionen West, Nord, Winnyzja und Tscherkassy werden im Laufe des Tages kurzzeitige Regenfälle und Gewitter erwartet.

In der Hauptstadt wird es teilweise bewölkt sein, ohne Niederschlag in der Nacht und mit einer Temperatur von 12-14°C und 25-27°C am Tag.

Foto: SES der Ukraine

Bei starkem Wind empfehlen die Experten

fenster dicht zu schließen;

Dinge, die von Balkonen fallen können, zu entfernen;

Autos nicht unter Bäumen, Werbetafeln oder in der Nähe von Stromleitungen zu parken;

wenn möglich in Schutzräumen oder in Gebäuden zu bleiben. Wetter in der Ukraine

Die Verschlechterung des Wetters in den letzten Wochen ist auf eine aktive Kaltfront zurückzuführen, die am 26. und 27. April über das Land hinweggezogen ist. Sie führte zu einem deutlichen Rückgang der Tagestemperaturen.

Obwohl die Ukraine Anfang Mai eine Erwärmung erlebte, hielt diese nicht lange an. Für den 4. Mai wird eine neue Wetterfront erwartet, die Regen und einen weiteren Kälteeinbruch mit sich bringen wird.