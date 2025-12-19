In Wolhynien wurden 9 landwirtschaftliche Grundstücke illegal übertragen: Das BES glaubt, dass der Staat 8 Millionen Hrywnja verloren hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Büro für wirtschaftliche Sicherheit in der Region Wolhynien hat die illegale Übertragung von staatlichem Land mit einer Gesamtfläche von fast 1.000 Hektar aufgedeckt.

Dies berichtet der Pressedienst der BES.

Die Untersuchung ergab, dass Angestellte eines landwirtschaftlichen Forschungsunternehmens im Bezirk Luzk sich mit dem Leiter eines Privatunternehmens abgesprochen und neun staatliche Grundstücke an das Privatunternehmen zur tatsächlichen Nutzung übertragen haben.

Für diese Übertragung gab es weder eine rechtliche Grundlage noch ordnungsgemäße Dokumente.

Das private Unternehmen säte das Land mit Mais an und erzielte einen Gewinn. Dadurch hat der Staat mehr als 8 Millionen Hrywnja verloren.

Das BES hat drei Personen, die in den Fall verwickelt sind, eine Verdachtsmeldung zugestellt: den Direktor des Privatunternehmens, den ehemaligen stellvertretenden Leiter des staatlichen Unternehmens und den stellvertretenden Leiter der Farm.

Um es kurz zu machen:

