Der Tod eines Touristen auf dem Dragobrat: Die Leitung des Skigebiets hat eine Verdachtsanzeige erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Leitung des Skigebiets Dragobrat wurde eine Verdachtsmeldung im Fall des Todes eines Touristen im Jahr 2025 zugestellt.

Quelle: Büro des Generalstaatsanwalts

Einzelheiten: Die Tragödie ereignete sich am 18. Januar 2025. die 28-jährige Ärztin aus der Region Wolhynien war mit ihren Freunden in den Urlaub gefahren. Den Ermittlungen zufolge fuhr das Mädchen etwa 350 Meter mit einem Skilift, dann verlor sie den Halt am Seil, stürzte und begann, mit hoher Geschwindigkeit den Hang hinunterzurutschen.

Bei hoher Geschwindigkeit schlug das Opfer mit dem Kopf auf einen Metallzaun auf, der nicht mit Schutzmatten ausgestattet war, und starb noch am Unfallort.

Im Zuge der vorgerichtlichen Ermittlungen führten die Strafverfolgungsbehörden eine Reihe notwendiger Untersuchungen durch, darunter auch eine Untersuchung zum Arbeitsschutz.

Die Ergebnisse bestätigten, dass zum Zeitpunkt der Tragödie das Management des Resorts

Nicht für den ordnungsgemäßen technischen Zustand der Zäune gesorgt hat;

den Betrieb des Lifts unter unsicheren Bedingungen zugelassen hat;

die Arbeit des Rettungsdienstes in der Ferienanlage nicht organisiert hat.

Erst nach Erhalt der Ergebnisse dieser Untersuchungen gab es rechtliche Gründe, dem Management der Ferienanlage eine Verdachtsanzeige zu übermitteln, so die Staatsanwaltschaft.

Den Verdächtigen wird vorgeworfen, bei der Durchführung risikoreicher Arbeiten gegen die Sicherheitsvorschriften verstoßen zu haben, was zum Tod einer Person geführt hat (Teil 2 des Artikels 272 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Die Frage der Wahl einer Zwangsmaßnahme wird derzeit entschieden. Die Staatsanwaltschaft wird beantragen, dass sie in Haft genommen werden.