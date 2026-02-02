In der Region Dnipropetrowsk wurde ein Mann durch russische Beschüsse getötet, zwei Personen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 2. Februar griff die russische Armee die Region Dnipropetrowsk an: Ein 67-jähriger Mann wurde getötet, es gibt Verletzte.

Quelle: Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk

Wörtlich: „Der Feind hat mit Drohnen und gelenkten Flugbomben auf die Region Synelnykivskyj geschossen. Es gab laute Explosionen in den Gemeinden Wassylkivskyj, Rozdolskyj und Slowjansk. Leider kam ein 67-jähriger Mann ums Leben.“

Details: Die russische Armee hat FPV-Drohnen und Artillerie auf Nikopol eingesetzt. Die Gemeinden Nikopol, Marhanezka, Pokrowska, Chervonohryhorivska und Myrivska wurden getroffen.

Zwei Personen wurden verletzt. Ein 52-jähriger Mann wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Eine 46-jährige Frau wird ambulant behandelt.

Auch die Gemeinde Zelenodolsk im Bezirk Krywyj Rih wurde von feindlichen Drohnen angegriffen. Ein nicht genutztes Gebäude geriet in Brand. Ein weiteres Auto wurde beschädigt.