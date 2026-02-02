Uman blieb im Stadtzentrum und in der Nähe des Bahnhofs ohne Heizung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 2. Februar wurde in Uman in der Region Tscherkassy die Wärmeversorgung im Zentrum der Stadt und im Bereich des Bahnhofs notfallmäßig unterbrochen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Stadtrat von Uman in Telegram.

Um etwa 4:00 Uhr morgens am 2. Februar wurde aufgrund eines Spannungsabfalls die Heizungsanlage, die das Zentrum von Uman und die an den Bahnhof angrenzenden Gebiete mit Wärme versorgt, notfallmäßig abgeschaltet.

Derzeit führen die Versorgungsunternehmen eine Reihe von Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten durch. Nach deren Abschluss soll die Wärmeversorgung wieder vollständig hergestellt werden.

Die Einwohner werden um Verständnis für die vorübergehenden Unannehmlichkeiten gebeten.

Die Situation mit Strom und Heizung in der Ukraine

Wir erinnern daran, dass es am 31. Januar zu einem Systemausfall im ukrainischen Stromnetz kam, wodurch ein großer Teil der Ukraine ohne Strom war. Dadurch kam es auch zu Unterbrechungen bei der Heizungs- und Wasserversorgung.

Den Energieversorgern gelang es, die Situation zu stabilisieren. Ursache für den großflächigen Ausfall war eine technische Störung.

Am Abend des 1. Februar erklärte der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, dass die Situation mit der Heizung in Kiew nach wie vor äußerst schwierig sei.

Der Bürgermeister von Kiew, Witalij Klitschko, teilte mit, dass derzeit 244 Häuser ohne Heizung sind.