Ein Bus mit Bergarbeitern wurde von „Schaheds“ auf der Online-Verwaltung „Flash“ angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Region Dnipropetrowsk wurde ein Bus mit Bergleuten von „Schahedi“ online angegriffen – 12 Tote, 16 Verletzte.

Der Berater des Verteidigungsministers für technologische Fragen, Sergej „Flash“ Beskrestnow, erklärte, dass der Bus mit Bergleuten in der Region Dnipropetrowsk von „Schaheds“ unter Online-Steuerung angegriffen wurde.

class=„MsoNoSpacing“:* „Flesh“ auf Facebook

class=„MsoNoSpacing“:* „Eine Gruppe von „Shaheeds“ flog mit Online-Steuerung über Funkmodems MASH entlang der Straße. Der Pilot des ersten „Shaheeds“ sah den Bus unten und beschloss, ihn anzugreifen.

Der erste „Schahed“ schlug neben dem Bus ein, der Fahrer verlor unter dem Einfluss der Druckwelle die Kontrolle und fuhr in einen Zaun, die Menschen begannen, den Bus zu verlassen und halfen sich gegenseitig.

Zu diesem Zeitpunkt sah der Bediener des zweiten „Schahed“ die Menschen und lenkte den „Schahed“ direkt auf die Zivilisten.

class=„MsoNoSpacing“:* Beskrestnov erklärte, dass die Bediener aus Russland das Ziel zu 100 % gesehen und als zivil erkannt hätten und bewusst beschlossen hätten, es anzugreifen.

Vorgeschichte: In der Stadt Terniwka im Bezirk Pawlohrad in der Oblast Dnipropetrowsk wurden nach vorläufigen Angaben am 1. Februar durch einen Angriff eines feindlichen Drohnenflugzeugs 12 Bergleute getötet und 16 weitere verletzt.