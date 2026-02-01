Russland greift die Ukraine mit Drohnen an: In Charkiw und Saporischschja waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am späten Abend des 1. Februar greifen russische Invasoren erneut die Ukraine mit Drohnen an. Betroffen sind mindestens Charkiw und Saporischschja.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Telegram der Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte.

Nach Angaben des Militärs griffen die Russen den ganzen Tag und Abend über unser Land mit Drohnen an.

Insbesondere wurden ab 21:00 Uhr feindliche Drohnen über den Regionen Sumy, Kirowohrad, Saporischschja, Cherson und Charkiw sowie über dem Schwarzen Meer gesichtet.

Darüber hinaus kam es gegen 22:55 Uhr in Charkiw zu einer Reihe von Explosionen, und wenig später gab es Explosionen in Saporischschja. Informationen über die Folgen des Angriffs liegen derzeit nicht vor.

Wo wurde Alarm ausgelöst?

Um 22:24 Uhr sieht die Karte der Luftalarme wie folgt aus. Wie zu sehen ist, gilt der Alarm weiterhin in den Regionen Charkiw, Sumy, Tschernihiw, Poltawa, Kirowohrad, Dnipropetrowsk, Saporischschja und Donezk.

Angriffe der Russischen Föderation auf die Ukraine

Wir erinnern daran, dass russische Invasoren in der Nacht zum 31. Januar ebenfalls Drohnen auf die Ukraine abgefeuert haben. Nach Angaben der Luftstreitkräfte griff der Feind unser Land mit 90 Drohnen aus fünf Richtungen an.

Der Angriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, den Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie den Feuergruppen der Verteidigungskräfte der Ukraine abgewehrt. Bis 08:30 Uhr gelang es den Luftabwehrkräften, 76 Drohnen abzuschießen und zu zerstören.

Dabei wurden 14 Drohnen an 9 Orten getroffen und Trümmer an 2 Orten registriert.