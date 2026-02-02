Russland hat die Region Tscherkassy angegriffen: Vorläufige Angaben besagen, dass vier Personen verletzt wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 2. Februar haben russische Streitkräfte die Region Tscherkassy mit Drohnen angegriffen. Es gibt Verletzte und Brände, die Rettungsdienste sind im Einsatz.

In der Nacht zum 2. Februar haben russische Besatzungstruppen einen massiven Angriff auf die Region Tscherkassy durchgeführt, bei dem mindestens vier Menschen verletzt wurden.

*:*: Igor Taburets, Leiter der Militärverwaltung der Region Tscherkassy, in den sozialen Netzwerken

*:*: „Wir registrieren den Absturz feindlicher UAVs an mehreren Orten, insbesondere im regionalen Zentrum. Infolgedessen sind Brände entstanden.“

*:*: Wie Taburets mitteilte, wurden vorläufig vier Personen verletzt.

Alle erforderlichen Dienste sind vor Ort im Einsatz.

Weitere Details zum Beschuss sollen später bekannt gegeben werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass unmittelbar danach in verschiedenen Gebieten der Region Tscherkassy Luftalarm ausgelöst wurde. Die Luftstreitkräfte meldeten mehrmals die Bewegung feindlicher Drohnen in Richtung dieser Region. Lokale Medien veröffentlichten Informationen über Explosionen in der Nähe von Tscherkassy.

Was ging dem voraus:

In der Stadt Ternivka im Bezirk Pawlohrad in der Oblast Dnipropetrowsk wurden nach vorläufigen Angaben bei einem Angriff feindlicher Drohnen am 1. Februar 12 Bergleute getötet und 16 weitere verletzt.