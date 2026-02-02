In Kiew sind etwa 80 Gebäude ohne Heizung – Klitschko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In Kiew sind derzeit etwa 80 Häuser ohne Heizung, nachdem es am vergangenen Samstag zu einer Störung im ukrainischen Stromnetz gekommen war.

Dies teilte der Bürgermeister Witalij Klitschko mit.

Ihm zufolge waren damals 3419 Mehrfamilienhäuser ohne Heizung.

Die Mitarbeiter der Stadtwerke und Energieversorger arbeiten rund um die Uhr daran, die Häuser wieder an die Wärmeversorgung anzuschließen, so Klitschko.

Es werden auch operative Arbeiten zur Wiederherstellung der Heizung in Hochhäusern durchgeführt, in denen es aufgrund der starken Kälte und der Unterbrechungen in der Stromversorgung zu Notfällen gekommen ist.

Zur Erinnerung:

Am 31. Januar kam es im ukrainischen Stromnetz zu einem Systemausfall, wodurch ein großer Teil der Ukraine ohne Strom war.

Infolgedessen waren in Kiew 3419 Hochhäuser ohne Heizung, vor allem auf der rechten Seite der Hauptstadt.