Die Russische Föderation hat mit Raketen und Drohnen angegriffen: Es wurden Treffer verzeichnet

Es wurden Treffer durch eine ballistische Rakete vom Typ Iskander-M und 12 Angriffsdrohnen an acht Standorten registriert.

In der Nacht zum 2. Februar griffen russische Truppen die Ukraine mit einer ballistischen Rakete vom Typ Iskander-M und 171 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, Gerber, Italmas und anderen Typen an, darunter etwa 100 „Schaheds“. Dies wurde von den Luftstreitkräften der ukrainischen Streitkräfte gemeldet.

Die Angriffe wurden von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, den Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannten Systemen sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 09:00 Uhr 157 feindliche UAVs vom Typ Schahed, Gerbera und andere Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes durch die Luftabwehr abgeschossen/abgewehrt.

Es wurde der Einschlag einer ballistischen Rakete und von 12 Angriffs-UAVs an acht Orten registriert. Wir erinnern daran, dass russische Truppen in der Nacht einen massiven Angriff auf die Region Tscherkassy durchgeführt haben, wobei mindestens vier Menschen verletzt wurden und es im regionalen Zentrum zu Bränden kam. Die Russen haben die Entbindungsklinik in Saporischschja angegriffen.