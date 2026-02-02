Staatliches Ermittlungsbüro: Der ehemalige Leiter des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung hat in der Region Kiew unrechtmäßig Fahrzeuge von Unternehmern beschlagnahmt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Strafverfolgungsbehörden haben den ehemaligen Leiter eines der regionalen Territorialzentren für Personalbeschaffung und soziale Unterstützung in der Region Kiew unter Verdacht gestellt, weil er unrechtmäßig Fahrzeuge von Unternehmern beschlagnahmt hat.

Quelle: Staatliches Ermittlungsbüro, Spezialstaatsanwaltschaft für Verteidigung der Zentralregion

Details: Die Ermittlungen ergaben, dass der Beamte im März 2022 ohne rechtliche Grundlage acht Fahrzeuge von zwei Unternehmen beschlagnahmt hatte, die im Gütertransport tätig sind. Er beschlagnahmte die Fahrzeuge ohne entsprechende Dokumente und rechtfertigte dies mit den Bedürfnissen der ukrainischen Streitkräfte.

Anschließend wurden auf seine Anweisung hin rückwirkend Übergabe- und Übernahmeprotokolle erstellt, angeblich für die Übergabe der Fahrzeuge an Militäreinheiten. Tatsächlich wurden diese Fahrzeuge jedoch nicht an die Einheiten geliefert, sondern der Beschuldigte verfügte nach eigenem Ermessen über das beschlagnahmte Eigentum.

Durch diese rechtswidrigen Handlungen entstand den Unternehmen ein Schaden in Höhe von über 4 Millionen Hrywnja.

Das Staatliche Ermittlungsbüro gibt an, dass den Unternehmern derzeit drei Fahrzeuge zurückgegeben wurden, die zur Versorgung der Streitkräfte der Ukraine übergeben worden waren.

Die Handlungen des ehemaligen Beamten wurden gemäß Teil 5 des Artikels 426-1 des Strafgesetzbuches der Ukraine als Machtmissbrauch unter Kriegsbedingungen eingestuft. Der Artikel sieht eine Strafe in Form von Freiheitsentzug für bis zu 12 Jahre vor.

Derzeit wird über die Wahl der Vorsichtsmaßnahme entschieden.