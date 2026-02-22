Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen versuchen, in die Gebiete Slowjansk und Kramatorsk einzudringen, jedoch werden sie von den Verteidigungskräften mit Feuer bekämpft.

Die russischen Truppen verstärken ihre Vorstöße in Richtung Slowjansk und Kramatorsk, jedoch halten die Einheiten der Verteidigungskräfte ihre Stellungen und kontrollieren die Lage. Dies teilte der Sprecher der Truppengruppe Ost, Major Grigori Schapowal, mit, wie Ukrinform berichtet.

Sapowal merkte an, dass der Feind den Druck in Richtung der Ortschaften Platonowka, Bondarnoje, Swiato-Pokrowskoje und Priewolje in Richtung Slowjansk und Kramatorsk verstärkt.

Seinen Angaben zufolge versuchen die Russen, ohne Rücksicht auf Verluste an Menschenleben, in Richtung dieser Ortschaften vorzudringen, jedoch werden die Infanteriegruppen unter Beschuss genommen und vernichtet.

„Die Einheiten der ukrainischen Verteidigungskräfte halten weiterhin bestimmte Grenzen und kontrollieren die Lage“, versicherte der Sprecher.

Unterdessen berichteten Analysten von DeepState, dass russische Truppen in der Nähe von Platonowka, Bondarnoje und Priewolje vorgerückt seien.

Zur Erinnerung: An der Front wurden in den letzten 24 Stunden 138 Gefechte zwischen den Verteidigungskräften der Ukraine und den russischen Invasoren registriert.

Die Verluste der russischen Invasoren beliefen sich auf 890 Personen. Außerdem verlor der Feind neun Panzer, sechs gepanzerte Kampffahrzeuge, 41 Artilleriesysteme, ein Raketen-Mehrfachwerfersystem, 1705 Drohnen und 205 Fahrzeuge.