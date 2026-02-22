Griechenland strebt an, nach dem Verbot der Russischen Föderation zum „Tor“ Europas für Gas zu werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Griechenland positioniert sich als südliches „Tor“ Europas für den Import von Flüssigerdgas, vor allem aus den USA, während die Europäische Union ein vollständiges Verbot von russischen Gaslieferungen bis 2027 vorbereitet.

Dies berichtet die Financial Times.

Der griechische Minister für Umwelt und Energie, Stavros Papastavrou, erklärte, dass die Abkehr von russischen fossilen Brennstoffen „nicht von selbst geschehen wird“ und Athen auf seine geografische Lage, den Ausbau der LNG-Empfangskapazitäten und die Modernisierung der Infrastruktur setzt.

Als wichtiger Zugangspunkt wird insbesondere der Terminal Revifoussa in der Nähe von Athen genannt, der kürzlich erweitert wurde und bereits Lieferungen aus den USA empfangen hat.

Der vertikale Gaskorridor Griechenlands, der das Land mit der Ukraine verbindet.

Infografik der Financial Times

Wie die Zeitung berichtet, soll das regasifizierte Gas über den sogenannten „vertikalen Korridor” (ein System zur Lieferung von Süden nach Norden) sowie über bestehende Routen wie die TAP-Gaspipeline und den Interkonnektor Griechenland-Bulgarien in die Balkanländer und in Richtung Ukraine transportiert werden.

Gleichzeitig weisen Experten darauf hin, dass die kommerzielle Attraktivität der Route durch hohe Gesamt-Transittarife und regulatorische Unsicherheiten eingeschränkt wird, obwohl das langfristige Interesse an der Buchung von Kapazitäten angesichts des bevorstehenden Verbots von russischem Gas zunimmt.