Terroranschlag in Lemberg: Die Zahl der Verletzten ist auf 24 gestiegen, die Polizei hat über eine Todesopfer berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Zentrum von Lemberg kam es zu Explosionen: Eine 23-jährige Polizistin wurde getötet, 24 Menschen wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Terroranschlag.

Bei den Explosionen im Zentrum von Lemberg in der Nacht zum 22. Februar kam eine Polizistin ums Leben, nach aktuellen Angaben wurden 24 Menschen verletzt.

Quelle: Nationale Polizei

Details: Die Polizei berichtete von zwei Explosionen, die sich kurz nach der Ankunft von zwei Polizeieinheiten auf der Danilyshyn-Straße in der Nähe des Einkaufszentrums „Magnus“ ereigneten.

Auch die Identität der Verstorbenen wurde bekannt gegeben: Es handelt sich um die 23-jährige Wiktoria Shpylka. Sie stammte aus Wolhynien und war mit ihren Eltern nach Cherson gezogen.

Wiktoria absolvierte die Staatliche Universität für Inneres in Lemberg und trat in den Dienst der Streifenpolizei ein – zunächst in Cherson, seit 2023 in Lemberg.

Im Herbst letzten Jahres heiratete sie, ihr Ehemann ist ebenfalls Polizist.

Was war zuvor geschehen:

In der Nacht zum 22. Februar, gegen 00:46 Uhr, kam es im Zentrum von Lemberg, in der Nähe des Einkaufszentrums „Magnus“, zu Explosionen, bei denen eine Polizistin ums Leben kam.

Der Bürgermeister von Lemberg, Andrij Sadowyj, erklärte, dass es sich um einen Terroranschlag handele.