Nikopol wurde beschossen, drei Frauen wurden verletzt

Der Feind hat mindestens vier Angriffe auf die Stadt durchgeführt. Ein mehrstöckiges Wohnhaus und der lokale Markt wurden beschädigt.

Russische Angreifer haben die Stadt Nikopol mit Artillerie beschossen. Drei Frauen wurden verletzt, teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Alexander Ganza, am Sonntag, dem 22. Februar, auf Telegram mit.

„Die Russen haben Nikopol mit Artillerie angegriffen. Drei Frauen im Alter von 69, 66 und 63 Jahren wurden verletzt. Sie werden medizinisch versorgt“, schrieb er.

Nach Angaben des Beamten hat der Feind mindestens vier Angriffe durchgeführt. Ein Hochhaus und ein lokaler Markt wurden beschädigt.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 22. Februar griffen russische Truppen die Ukraine mit 345 Raketen und Drohnen an. Der Feind griff vor allem kritische Infrastruktureinrichtungen an. Die meisten feindlichen Ziele wurden von der Luftabwehr abgefangen.

Bei diesem Angriff in der Region Kiew kam eine Person ums Leben, mindestens fünf weitere wurden verletzt. In fünf Bezirken der Region wurden Zerstörungen und Brände registriert.