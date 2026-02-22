Selenskyj entsendet zusätzliche Luftabwehrkräfte in die Region Sumy

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das ukrainische Verteidigungsministerium verstärkt den Schutz des Luftraums über Sumy nach neuen Angriffen russischer Drohnen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Verteidigungsministerium angewiesen, zusätzliche Kräfte zum Schutz des Luftraums in der Region Sumy zu entsenden.

Quelle: Selenskyj auf Telegram

Selenskyjs direkte Rede: „Diesmal waren nicht nur Energieobjekte das Ziel der Russen, sondern auch die Logistik, insbesondere Eisenbahnanlagen und die Wasserversorgungsinfrastruktur in den Städten. Wir haben mit Vertretern der Regionen ausführlich darüber gesprochen, dass der Schutz vor russischen Angriffen ausgeweitet werden muss und Änderungen in der russischen Taktik schnell berücksichtigt werden müssen.

… Ich habe das Verteidigungsministerium der Ukraine angewiesen, zusätzliche Kräfte zum Schutz des Luftraums in der Region Sumy zu entsenden. Am Vortag hat eine russische Drohne im Bezirk Schostka einen Krankenwagen angegriffen, und es handelte sich um einen gezielten Angriff. Leider sind dabei drei Menschen ums Leben gekommen. Die Russen müssen die Folgen jedes solchen Angriffs zu spüren bekommen, und in allen Grenz- und Frontregionen muss deutlich werden, dass der Schutz vor russischen Drohnen verstärkt wird.

Zur Erinnerung: Nach Angaben der regionalen Militärverwaltung sind bei einem Angriff einer feindlichen Drohne auf einen Krankenwagen in der Region Sumy vier Zivilisten ums Leben gekommen.