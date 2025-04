Militärische Verwaltung der Stadt: Russische Armee beschießt Kramatorsk, unter den Verletzten ist ein Kind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Abend des 8. April meldete der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kramatorsk, Olexander Honcharenko, dass ein Wohngebiet in der Stadt beschossen wurde, wobei es Verletzte gab, darunter ein 11-jähriges Mädchen.

Quelle: Honcharenko, zitiert von Suspilne Donbass

Einzelheiten: Nach Angaben von Honcharenko haben russische Truppen ein Wohngebiet in Kramatorsk beschossen.

Direkte Rede: Gontscharenko: „Ein 11-jähriges Mädchen und eine 55-jährige Frau wurden während des abendlichen Beschusses von Kramatorsk verwundet. Es wurde niemand getötet“.