Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine unterstützt die Initiativen der Vereinigten Staaten zur Beendigung des Krieges, während der Kreml das Gegenteil tut.

Die Verärgerung des US-Präsidenten über die Tatsache, dass der russische Diktator Wladimir Putin seine Versprechen zum Waffenstillstandsregime nicht einhält, ist „größer als wir uns vorstellen können“. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen mit Journalisten am Mittwoch, den 9. April, berichtet Suspilne.

„Der Waffenstillstand in der Ukraine ist Trumps Idee. Wir verstehen, dass dies der erste Schritt zur Beendigung des Krieges ist. Er hat ein Interesse an diesem Schritt. Ich glaube also, dass seine Irritation größer ist, als wir denken. Die Ukraine unterstützt seinen Plan bedingungslos. Und Putin tut das Gegenteil“, sagte Selenskyj.

Er deutete auch an, dass der Angriff auf Krywyj Rih, bei dem 20 Menschen getötet wurden, ein Schock für die Amerikaner war.

Wir erinnern uns: Donald Trump sagte, er sei „sehr wütend“ und „zornig“ über die Äußerungen des russischen Führers Wladimir Putin über den Präsidenten der Ukraine Wolodymyr Selenskyj. Allerdings fügte er kürzlich hinzu, dass die Führer der Ukraine und der Russischen Föderation angeblich bereit sind, ein Abkommen zur Beendigung des Krieges zu schließen.

