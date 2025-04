Ukrainische Streitkräfte halten Energiewaffenstillstand ein - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Vohneve urazhennya wird ausschließlich gegen militärische Ziele der russischen Besatzungsarmee durchgeführt, hat der Generalstab versichert.

Das ukrainische Militär hält sich strikt an die Bedingungen des Energiewaffenstillstands und greift keine Energieanlagen an, weder auf dem Territorium der Russischen Föderation noch in den vorübergehend besetzten Gebieten. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Donnerstag, den 3. April mit.

„Feuerschläge werden ausschließlich auf militärische Ziele der russischen Besatzungsarmee durchgeführt“, hieß es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass russische Informationsquellen Fälschungen über die angebliche Niederlage der Ukraine bei Energieanlagen in der Russischen Föderation und ihren besetzten Gebieten produzieren.

„Insbesondere hat das russische Außenministerium eine weitere Pseudo-Meldung über fiktive Angriffe auf eine Reihe von russischen Öl-, Gas- und Stromanlagen vorbereitet“, so der Generalstab.

Er erinnerte daran, dass zahlreiche Verstöße gegen diese Vereinbarungen durch die russische Armee zu verzeichnen sind. So hat sie in der letzten Dekade im März wiederholt Energieanlagen in den Regionen Charkiw, Poltawa, Dnipropetrowsk und Cherson angegriffen.

„Die diplomatische Abteilung des Aggressorlandes verbreitet traditionell falsche und unbegründete Anschuldigungen, um der Ukraine die eigene Schuld an der Störung der friedlichen Regelung zuzuschieben und den Eroberungskrieg gegen unseren Staat fortzusetzen“, betonte der Generalstab.