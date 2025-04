Drei Touristen wurden in der Nähe des Berges Pop Ivan gerettet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den Bergen herrschen weiterhin schwierige Wetterbedingungen. Die Retter raten den Touristen dringend, von Wanderungen abzusehen.

Mitarbeiter des staatlichen Dienstes der Ukraine für Notfallsituationen haben drei Touristen gerettet, die in der Nähe des Berges Pop Ivan Chernogorskiy vom schlechten Wetter überrascht wurden. Dies teilte der Pressedienst des Staatlichen Notdienstes am Montag, den 7. April mit.

Zwei 17-jährige Jungen wollten die Frühlingsroute zum Pop Ivan Chernogorskiy nehmen, gerieten aber in das Winterwetter. Dank eines Signals vom Punkt RA-037 und der schnellen Koordination der Rettungskräfte wurden sie in Sicherheit gebracht. Es gab keine Verletzten.

Ein weiterer Tourist, ein 38-jähriger Mann, war vor drei Tagen von Worochta in Richtung des Berges Pop Ivan Chernogorsky unterwegs und verlor aufgrund von Schnee und Nebel im Bereich des Sattels die Orientierung. Die Rettungskräfte fanden den Touristen mit Unterkühlung und Erfrierungen an den Händen. Nach der Erstversorgung wurde er an die Sanitäter übergeben.

Die Rettungskräfte weisen darauf hin, dass in den Bergen weiterhin schwierige Wetterbedingungen herrschen: starke Schneefälle, Wind bis zu 20 m/s, 10°C und fast keine Sicht.

„Wir bitten Sie dringend, von Wanderungen abzusehen, bis sich das Wetter bessert, die Vorhersagen zu beachten und die Kraft der Natur nicht zu unterschätzen“, betonte der staatliche Rettungsdienst.

Wir erinnern uns: Am 7. April wurden auf dem Berg Pop Ivan 18 Grad Frost gemessen. Die Retter wurden aufgefordert, von Wanderungen abzusehen, bis sich die Wetterbedingungen bessern.