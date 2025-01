Das Ministerkabinett kann eine Erhöhung der Polizeigehälter in Betracht ziehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die ukrainische Regierung könnte eine Erhöhung der Polizeigehälter in Betracht ziehen. Der Zeitpunkt für diese Frage ist noch unbekannt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Innenministers Ihor Klymenko während einer Fragestunde an die Regierung in der Werchowna Rada.

Er wies darauf hin, dass die Gehälter der Polizei in der Ukraine seit zwei Jahren nicht mehr indexiert sind und daher auch nicht erhöht wurden. Der Minister erinnerte daran, dass die Nationale Polizei zusätzlich 10.000 Hrywnja erhält. In den Regionen, in denen militärische Operationen stattfinden, belaufen sich die Zahlungen auf 30.000 Hrywnja.

Laut Klymenko liegt das Durchschnittsgehalt eines Polizeibeamten in der Ukraine bei 34-36 Tausend Hrywnja.

„Wir werden die Frage der Gehaltserhöhung wahrscheinlich auf der nächsten Regierungssitzung behandeln. Aber es wird ein unterschiedsloser Ansatz (undifferenzierter Ansatz, Anm. d. Red.) im ganzen Land sein“, sagte der Innenminister.

