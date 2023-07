Die Durchschnittsrente in der Ukraine ist in sechs Monaten um 15 Prozent gestiegen - Pensionsfonds der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Pensionsfonds der Ukraine hat auf seinem Webportal Informationen über die durchschnittliche Höhe der Renten und die Anzahl der Rentner ab dem 1. Juli 2023 veröffentlicht.

Nach Angaben des PFU stieg die durchschnittliche Rente für sechs Monate um 688,85 Hrywnja, was 14,9 % entspricht, und beträgt nun 5.311,44 Hrywnja.

Der Fonds fügte hinzu, dass die Zahl der Rentner in den letzten sechs Monaten um 135.585 Personen auf 10.552.336 gesunken ist.

Die Inflation in der Ukraine betrug seit Anfang 2023 4,6 %, so die PFU in ihrer Mitteilung.

Wie wir bereits geschrieben haben, hat das Ministerkabinett den Beschluss № 631 über die Genehmigung des Haushalts des Pensionsfonds der Ukraine (PFU) für 2023 verabschiedet.

Darüber hinaus hat der Pensionsfonds die Renten ab dem 1. März dieses Jahres neu kalkuliert.

Die PFU hat auch die Renten für erwerbstätige Rentner ab dem 1. April neu berechnet.

Die Renten werden angehoben, aber nicht für alle: Wer wird im Sommer zusätzliche Zahlungen erhalten?