Die Russen haben Kostyantynivka und den Bezirk Pokrovske angegriffen: 3 Tote, 8 Verwundete

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Region Donezk wurden am Samstag bei feindlichen Angriffen drei Zivilisten getötet und 8 weitere verwundet.

Quelle: Staatsanwaltschaft der Region Donezk

Wörtlich: „Am 26. April 2025, um 11:35 Uhr, warfen die Angreifer 3 Bomben auf Konstantinowka. Die Munition traf den privaten Sektor. Ein 41-jähriger Zivilist erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Eine 60-jährige Frau und ein 50-jähriger Anwohner erlitten Minentreffer, Schrapnellwunden, gebrochene Rippen und Risswunden.

Bereits um 12:18 Uhr geriet die Siedlung erneut unter Beschuss durch die Truppen des Aggressorstaates. Ein 45-jähriger Anwohner wurde getötet. Darüber hinaus wurden ein Ehepaar im Alter von 52 und 56 Jahren und ein 56-jähriger Bürger verwundet. Bei den Opfern wurden Verletzungen durch Minenexplosionen und Schrapnellwunden diagnostiziert.“

Einzelheiten: Die Staatsanwaltschaft stellte klar, dass der Feind Kostjantynivka mit einer FAB-250 der UMPK beschossen hat.

Die Angreifer griffen auch den Bezirk Pokrovsk an und schlugen in der Nähe des Dorfes Novoekonomichne ein. Ein 55-jähriger Mann starb an den Folgen des Beschusses. Der Fahrer eines Autos und zwei Insassen wurden ebenfalls verletzt. Die Opfer im Alter von 40 bis 64 Jahren, die Prellungen und Schrapnellwunden erlitten hatten, wurden medizinisch versorgt. Die Art der Waffe wird derzeit ermittelt.