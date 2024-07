Raketenangriffe auf Kiew, Dnipro und den Nowa Poschta Terminal in Charkiw. 858: Tag des Krieges: Online

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Das russische Militär hat Kiew angegriffen – sechs Menschen wurden verletzt. Die russische Armee hat auch das Nowa Poschta-Terminal in Charkiw angegriffen. Ein Angestellter wurde getötet, ein Baby war unter den Verletzten – Nachrichten vom 1. Juli

1. Juli – 858 Tage Widerstand der Ukraine gegen die russische Invasion im großen Stil. Suspilne betreibt ein Online-Textarchiv zu allen Ereignissen des russischen Krieges gegen die Ukraine. Lesen Sie die bisherigen Hauptnachrichten hier, und sehen Sie sich die Videoberichte auf Suspilne News auf YouTube an.

Das Wichtigste im Moment

Russische Föderation schlägt am Nowa Poschta-Terminal in Charkiw zu: ein Toter, ein Baby unter den Verletzten * Russland greift Kiew mit Raketen an: ein Haus in Obolon beschädigt und sechs Verletzte * Am 1. Juli gelten den ganzen Tag über Stromausfallpläne.