Die Ukraine hat neue Buslinien in drei europäische Länder eingerichtet

FlixBus, ein europäisches Busunternehmen, hat die Einführung von drei neuen Strecken aus der Ukraine angekündigt: Winnyzja – Stuttgart (Deutschland), Dnipro – Warschau (Polen) und Kyjiw – Chisinau (Moldawien).

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Der Flug Dnipro – Warschau wird der erste Flug nach Dnipro für FlixBus sein.

FlixBus fliegt von der Ukraine in 12 europäische Länder und bietet Verbindungen zu 7 Flughäfen in Polen, Deutschland, Ungarn und Moldawien an.

Im Mai 2024 kündigte FlixBus die Einführung von drei internationalen Linien aus der Ukraine an: Kiew-Chisinau über Odessa und den Flughafen Chisinau, Truskawez-Modlin über Lwiw und Warschau und Winnyzja-Budapest über den Flughafen Budapest.