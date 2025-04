Verbündete suchen weltweit nach zusätzlichen Luftabwehrsystemen für die Ukraine, Pistorius

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine braucht dringend Luftabwehrsysteme, um sich vor russischen Angriffen zu schützen. Daher suchen die Verbündeten auf der ganzen Welt nach zusätzlichen Systemen.

Dies erklärte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seine Erklärung während der Konferenz in Ramstein.

„Minister Umjerow und Präsident Selenskyj haben uns vorhin gesagt, dass sie bis zum Sommer ein System (Patriot) brauchen, aber langfristig brauchen sie mehr“, sagte er.

Nach Angaben von Pistorius hat Deutschland vier komplette Patriot-Systeme zur Verfügung gestellt.

„Wir können jetzt nicht mehr geben, weil wir darauf warten, dass die Systeme an uns geliefert werden“, fügte der Bundeswehrchef hinzu und merkte an, dass die Verbündeten nun weltweit nach Systemen suchen würden.

Luftabwehrsysteme für die Ukraine

Die Ukraine fordert ihre Verbündeten ständig auf, Luftabwehrsysteme zu liefern, die das Land vor den anhaltenden Angriffen Russlands schützen könnten.

So fand am 11. April in Brüssel ein reguläres Treffen im Ramstein-Format statt. Während des Treffens kündigte Deutschland ein neues Hilfspaket für die Ukraine an, darunter die Zusage, vier Luftabwehrsysteme IRIS-T mit Raketen und weitere 30 Raketen für das Patriot-System zu liefern.

Schon vor dem Treffen hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betont, dass es bereits einige Vereinbarungen mit Partnern über zusätzliche Luftabwehrsysteme gebe.