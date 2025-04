Der Stromverbrauch in der Ukraine ist gesunken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 17. April um 9:30 Uhr war der Stromverbrauch 5% niedriger als am Vortag, dem Mittwoch.

Dies meldete Ukrenerho.

„Der Grund dafür ist die Erwärmung in der gesamten Ukraine und die Etablierung von sonnigem Wetter in den meisten Regionen, was zu einem effizienten Betrieb der Solarkraftwerke der Haushalte und einem entsprechenden Rückgang des Energieverbrauchs aus dem allgemeinen Netz führt“, erklärte das Unternehmen.

Darüber hinaus wurde am 16. April der Tageshöchstverbrauch am Abend gemessen. Er war 2,3% niedriger als der Höchstwert des Vortages am Dienstag, den 15. April.

Ukrenerho rief dazu auf, leistungsstarke Elektrogeräte von 10:00 bis 18:00 Uhr zu verwenden, während der Zeit, in der die Solarkraftwerke am effizientesten arbeiten.

Um es kurz zu machen:

In der vergangenen Woche ist der Stromverbrauch in der Ukraine stetig gestiegen.

Zu Beginn dieser Woche ist der Stromverbrauch deutlich gesunken. am 14. April lag der Stromverbrauch um 9:30 Uhr um 18% niedriger als am vorherigen Werktag, dem Freitag.