Ukrenergo hat großflächige Stromausfälle gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In allen Regionen der Ukraine gelten einen Tag lang Stromverbrauchsgrenzen. Um diese einzuhalten, werden Blackout-Pläne für alle Verbraucher verwendet.

Am Mittwochmorgen waren 710 Ortschaften in der Ukraine aufgrund des schlechten Wetters und der Feindseligkeiten ohne Strom. Das Energiesystem bleibt über Nacht defizitär, sagte Ukrenergo am 5. Juni.

„Aufgrund der Wetterbedingungen sind 256 Siedlungen in den Regionen Winnyzja, Dnipropetrowsk, Schytomyr, Chmelnyzkyj, Sumy, Tscherkassy, Tscherniwzi, Tschernihiw am Morgen ohne Strom“, heißt es in dem Bericht.

Aus anderen Gründen ohne Stromversorgung 454 Siedlungen. Aufgrund der Feindseligkeiten neue Stromabschaltungen in den Regionen Donezk, Sumy und Charkiw.

Heute sind in allen Regionen der Ukraine tagsüber Stromverbrauchsbeschränkungen in Kraft. Um sie einzuhalten, verwenden die Oblenergos Pläne für stündliche Stromsperren für alle Verbraucher.

Stromingenieure erinnerten daran, dass am 4. Juni in den meisten Regionen Notstromsperren in Kraft waren.

Heute importiert die Ukraine tagsüber Strom aus Rumänien, Polen, Ungarn und Moldawien mit einer Gesamtmenge von 27044 MWh, wobei die maximale Kapazität in manchen Stunden bis zu 1558 MW beträgt.

Es finden keine Exporte statt oder sind geplant.

Zuvor hatte Ukrenergo erklärt, dass die Situation mit Stromausfällen während der Woche schwierig sein wird. Eine Besserung wird erst für das Wochenende prognostiziert.