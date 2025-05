Polnische Fluggesellschaften bereiten einen Protest vor: Die Quelle ihrer Probleme sind ihre ukrainischen Kollegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Polnische Spediteure haben einen Protest in der Nähe des Kontrollpunktes Dorohusk angekündigt, einem der wichtigsten Kontrollpunkte an der polnisch-ukrainischen Grenze.

Dies berichtet ZN.ua unter Berufung auf einen Protestantrag des Komitees für den Schutz der Transportunternehmer und Arbeitgeber der Republik Polen.

Der Grund für die bevorstehende Kundgebung ist die wachsende Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen und dem Einkommen.

Die polnischen Transportarbeiter machen einmal mehr ihre ukrainischen Kollegen für ihre Probleme verantwortlich und beschuldigen sie, die Frachtraten zu senken und sie aus dem Markt zu drängen.

„Die Behörden ignorieren unsere Appelle, so dass wir gezwungen sind, auf eigene Faust zu handeln. Das Ziel ist es, das Gleichgewicht im Frachtsektor wiederherzustellen, das nach der Aufhebung des Genehmigungssystems für ukrainische Unternehmen gestört wurde“, so das Komitee in einer Erklärung.

Das genaue Datum der Aktion wurde noch nicht bekannt gegeben.

Um es kurz zu machen:

Im Jahr 2024 hat die polnische Seite die Ein- und Ausfahrt ukrainischer LKWs eingeschränkt.