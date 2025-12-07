Die Regierung hat die ersten Mittel aus dem erweiterten Winterhilfsprogramm ausgezahlt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung von Julija Swyrydenko hat die ersten 6.500 Hrywnja für bedürftige Bevölkerungsgruppen ausgezahlt, und einige Banken führen noch immer Transaktionen durch.

Dies gab Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko bekannt.

Gefährdete Bevölkerungsgruppen erhalten eine erweiterte Unterstützung:

Kinder unter Vormundschaft oder Pflege; Kinder mit Behinderungen, die in familienähnlichen Waisenhäusern und Pflegefamilien aufgewachsen sind; Kinder von Binnenvertriebenen, die Wohngeld erhalten; Kinder aus Familien mit geringem Einkommen; Menschen mit Behinderungen der Gruppe I unter den Binnenvertriebenen; alleinstehende Rentner mit Pflegegeld

Können diese bis zum 17. Dezember über Diia oder in einem Büro der Rentenkasse beantragen.

Swyrydenko wies darauf hin, dass insgesamt 323.443 Menschen diese Zahlung bereits beantragt haben.

Das Geld kann innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt für Medikamente, Kleidung und Schuhe ausgegeben werden.

Um es kurz zu machen:

Mehr als eine Million Ukrainer haben bereits Zahlungen im Rahmen des Regierungsprogramms Winterhilfe 2025 über Ukrposhta beantragt.