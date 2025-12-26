Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es handelt sich um zwei Explosionen auf dem Parkplatz der Militäreinheit 19288 – 80th Vitebsk Red Banner Control Brigade.

In der Stadt Ussuriysk, Region Primorje der Russischen Föderation, waren am 24. Dezember zwei Explosionen auf dem Parkplatz der Militäreinheit 19288 – der 80. Witebsker Rotbanner-Kommandobrigade – zu hören. Dies berichtet Ukrinform unter Berufung auf einen Gesprächspartner in der Hauptnachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums.

Ihm zufolge haben die russischen Militärs der 80. Führungsbrigade der russischen Streitkräfte aktiv an dem Angriffskrieg gegen die Ukraine teilgenommen. Es ist bekannt, dass sie Kriegsverbrechen begangen und in den vorübergehend besetzten Gebieten Zivilisten, darunter auch Kinder, erschossen haben.

Er fügte hinzu, dass in den russischen Massenmedien von der angeblichen „Zertrümmerung eines Schweißgeräts“ die Rede war.

Gleichzeitig veröffentlichen ihm zufolge Augenzeugen des Ereignisses Fotos und Videos vom Ort des Geschehens, die eine erhebliche Präsenz von Polizei, FSB-Beamten und Feuerwehrleuten zeigen.