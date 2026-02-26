Die Folgen des Angriffs auf eine Chemiefabrik in der Russischen Föderation sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Im Explosionsbereich befanden sich Anlagen zur Herstellung von Ammoniumnitrat. Die Explosionswelle zerstörte eine der Überführungen vollständig und beschädigte einen Teil der benachbarten Produktionsanlagen, wie Insider berichten.

Durch den Angriff ukrainischer Drohnen auf das Chemiewerk Dorogobusch in der Region Smolensk wurde erheblicher Schaden verursacht. Dies berichtete das OSINT-Projekt CyberBoroschno am Donnerstag, dem 26. Februar.

„Infolge des Angriffs von FP-1-Drohnen auf den Bereich der Produktion, Lagerung und des Transports von Ammoniakdüngern kam es zu einer Reihe von Explosionen auf dem Gelände des Kraftverkehrs, am Bahnterminal und direkt im Lager für Fertigprodukte“, heißt es in der Mitteilung.

Darüber hinaus befanden sich in der Explosionszone Anlagen zur Herstellung von Ammoniumnitrat. Die Explosionswelle zerstörte eine der Überführungen vollständig und beschädigte einen Teil der benachbarten Produktionsanlagen im Umkreis von mehreren hundert Metern.

Nach Angaben von Osinterer stellte dieser Produktionsbereich im Jahr 2024 etwa 10 % der gesamten Ammoniumnitratproduktion in Russland sicher.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 25. Februar griffen Drohnen die Chemiefabrik PAO Dorogobusch an. Die Behörden meldeten sieben Tote und zehn Verletzte. Medienberichten zufolge wurde die Bevölkerung aus den umliegenden Ortschaften evakuiert.

Am Vortag wurde im Internet ein Video gezeigt, das den Einschlag einer Flamingo-Rakete auf das Werk in Wotkinsk zeigt. Heute wurde bekannt, dass in dem strategisch wichtigen Unternehmen die Halle Nr. 22 zerstört wurde.