Das Außenministerium hat einen Plan für den Fall, dass Russland Atomwaffen einsetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die USA haben einen klaren Aktionsplan für den Fall, dass Russland Atomwaffen einsetzt. Dies sagte US-Außenminister Antony Blinken, wie CBS News berichtet.

„Wir haben mit den russischen Behörden sowohl öffentlich als auch privat ganz klar vereinbart, nicht mehr über Atomwaffen zu sprechen. Es ist sehr wichtig, dass Moskau von uns hört und von uns weiß, dass die Konsequenzen schrecklich sein werden. Und das haben wir sehr deutlich gemacht“, sagte er.

Blinken lehnte es ab, Einzelheiten darüber zu nennen, wie Washington auf den Einsatz von Atomwaffen reagieren würde. Er sagte jedoch, dass die Regierung einen Plan habe.

„Präsident Joe Biden war entschlossen, alles zu tun, was wir können, um den Ukrainern zu helfen, sich zu verteidigen, um andere Länder dazu zu bringen, Druck auf Russland auszuüben, aber wir sind auch entschlossen, dass dieser Krieg sich nicht ausweiten wird“, sagte der Außenminister.

Blinken sagte, die „Abstimmungen“, mit denen die ukrainischen Gebiete in die Russische Föderation gezwungen werden sollten, seien gefälscht und würden niemals anerkannt werden.

Außerdem ist Putins Krieg in der Ukraine seiner Meinung nach gescheitert.

„Er hat von Anfang an sehr deutlich gesagt, dass sein Ziel darin besteht, die Identität der Ukraine als unabhängiges Land zu zerstören, was bereits gescheitert ist. Die Ukrainer kämpfen um ihr Land. Sie kämpfen für ihr Land. Die Russen sind es nicht. Und diese russischen Soldaten, die in diesen Konflikt hineingeworfen werden, wissen oft nicht, wohin sie gehen oder was sie tun. Das ist nicht das, wofür sie kämpfen wollen“, fasste der Beamte zusammen und fügte hinzu, dass die Ukrainer unterdessen um ihre Zukunft, ihr Land und ihr Leben kämpfen…