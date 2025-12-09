Die Regierung hat angewiesen, den Strom von der Werbung und der Infrastruktur in die Haushalte der Ukrainer zu "verlagern"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Aufgrund der Schäden am Stromnetz, die durch den massiven russischen Beschuss verursacht wurden, hat die Regierung beschlossen, die Liste der kritischen Infrastruktureinrichtungen zu überarbeiten und den Verbrauch der unkritischen Verbraucher zu reduzieren.

Dies gab die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko bekannt.

So wurden die regionalen Militärverwaltungen angewiesen, die Listen der kritischen Infrastruktureinrichtungen innerhalb von zwei Tagen zu überprüfen.

„Verbraucher, die für das Funktionieren der Regionen unter den derzeitigen Bedingungen der Energieversorgung nicht kritisch sind, sollten von den Listen gestrichen werden“, sagte Swyrydenko. Der freiwerdende Strom wird an die Haushaltskunden weitergeleitet. Gleichzeitig werden Krankenhäuser, Schulen, lebenserhaltende Einrichtungen und Unternehmen der Rüstungsindustrie von den Stromausfällen nicht betroffen sein.

Darüber hinaus sollten die regionale Militärverwaltung, die Gemeinden und die Versorgungsunternehmen den nicht prioritären Verbrauch reduzieren, einschließlich zusätzlicher Beleuchtung für Gebäude, Parks, Girlanden und Außenwerbung. Straßen und Wege mit einer hohen Unfallrate werden weiterhin beleuchtet.

Das Energieministerium, das Ministerium für regionale Entwicklung, die staatliche Energieaufsichtsbehörde und die regionale Militärverwaltung müssen den vollen Betrieb der dezentralen Erzeugungsanlagen sicherstellen. Hindernisse bei der Stromlieferung an die Netzbetreiber sollten umgehend beseitigt werden, sagte der Ministerpräsident.

Die Regierung hat außerdem Stromimporte durch staatliche Unternehmen und Unternehmen mit einem Staatsanteil von 50% oder mehr erlaubt. Dies soll die Belastung des Stromnetzes verringern und die Situation während der Spitzenzeiten stabilisieren. Die Importe werden mit der NPC Ukrenerho koordiniert.