Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidiger zerstörten in den letzten 24 Stunden auch drei Panzer und 113 Einheiten von Kraftfahrzeugen und Tanklastwagen.

In den letzten 24 Stunden hat Russland im Krieg gegen die Ukraine weitere 1.180 Soldaten verloren. Dies geht aus den Daten der morgendlichen Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor.

Die gesamten Kampfverluste der Russen vom 24.02.22 bis zum 29.12.25 beliefen sich vorläufig auf:

personal – etwa 1.205.690 (+1180) Personen Panzer – 11.472 (+3) Einheiten gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.837 (+6) Einheiten Artilleriesysteme – 35.570 (+13) Einheiten unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 96.532 (+305) Einheiten. kraftfahrzeugausrüstung und Tankwagen – 71.891 (+113) Einheiten. Spezialausrüstung – 4.030 (+1) Einheiten. Erinnern Sie sich daran, dass das Hauptdirektorat für Nachrichtendienste berichtete, dass die Verteidigungskräfte teure militärische Ziele der Russen auf der vorübergehend besetzten Krim zerstört haben. Insbesondere die Mittel der Luftabwehr.

Zuvor hatte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine ein Video über die Kampfhandlungen während des nächtlichen russischen Angriffs auf die Ukraine veröffentlicht.