Das Energieministerium hat die Bedingungen und den Zeitrahmen für die Wiederherstellung der Stromversorgung ohne Unterbrechungen genannt

Wenn die russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine vollständig gestoppt werden, wird es etwa zwei Monate dauern, bis die Arbeit ohne Stromausfälle wieder aufgenommen werden kann.

Dies gab der amtierende Energieminister Artem Nekrasov in einem Interview mit Forbes Ukraine bekannt.

„Wir haben kürzlich Berechnungen angestellt. Wenn die Streiks jetzt aufhören würden, würde es zwei Monate dauern, das Stromsystem wiederherzustellen“, sagte er.

Laut Nekrasov wurden in den drei Monaten des Herbstes 8.000 MW an Erzeugungskapazität von den Russen beschädigt. Im Dezember war etwa die Hälfte dieser Kapazität wiederhergestellt, aber die Angriffe gehen weiter.

„Russland greift nicht nur Kraftwerke an, sondern auch Stromnetze, Umspannwerke und die Infrastruktur der Gasförderung. Seit dem 26. Dezember gab es neun massive Angriffe im Abstand von 10-15 Tagen“, sagt der amtierende Minister.

So wurden bis Ende Dezember mehr als 2.000 Angriffe auf Stromnetze und etwa 440 Angriffe auf Stromanlagen verzeichnet. Die Russen schalten durchschnittlich 60 Transformatoren pro Monat aus.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht des 27. Dezember wurde in der Ukraine ein groß angelegter Luftalarm ausgerufen, bei dem Marschflugkörper in den Himmel flogen.

Der feindliche Angriff führte dazu, dass fast ein Drittel der Hauptstadt ohne Wärmeversorgung war, sagte der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko.

Zuvor wurde berichtet, dass infolge eines weiteren russischen Angriffs in der Ukraine eine beträchtliche Anzahl von Verbrauchern in der Hauptstadt und der Region von der Stromversorgung abgeschnitten war, und auch in der Region Tschernihiw waren die Verbraucher aufgrund der Kämpfe ohne Strom.