Umjerow fasste die Ergebnisse der Gespräche in den Vereinigten Staaten zusammen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Sicherheitsgarantien bleiben eine wichtige Voraussetzung für ein nachhaltiges Ergebnis, betonte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates.

Die ukrainischen und US-amerikanischen Verhandlungsgruppen haben bedeutende Fortschritte bei der Ausarbeitung von Sicherheitsgarantien im Entwurf des Abkommens zur Beendigung des russisch-ukrainischen Krieges gemacht. Dies erklärte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine Rustem Umjerow am Montag, den 29. Dezember in Telegram.

„In den Vereinigten Staaten fand ein wichtiges Treffen von Führungskräften im Rahmen des laufenden Verhandlungsprozesses statt. Die Teams der Ukraine und der Vereinigten Staaten haben spürbare Fortschritte bei der Ausarbeitung eines Friedensrahmens, von Sicherheitsgarantien und einer Abfolge weiterer Schritte gemacht“, schrieb er.

Laut Umjerow vereinbarten die Seiten, die Konsultationen in naher Zukunft fortzusetzen und die nächsten Etappen des Dialogs vorzubereiten, insbesondere die Treffen auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs in Washington im kommenden Januar.

„Sicherheitsgarantien bleiben die wichtigste Voraussetzung für ein nachhaltiges Ergebnis“, betonte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates. Wir erinnern daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj zuvor die Ergebnisse des Treffens mit US-Führer Donald Trump zusammengefasst hat. Gespräch mit Trump: Was Selenskyj mitbringt