Der Feind hat ein Kraftwerk in der Region Odessa angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht zum 2. Dezember haben russische Angreifer ein Kraftwerk in der Region Odessa angegriffen.

Dies meldete der Pressedienst von DTEK.

„Es ist uns gelungen, 8.000 Haushalte mit Hilfe von Backup-Systemen wieder an das Stromnetz anzuschließen. Weitere 36.300 sind vorübergehend ohne Strom“, hieß es in der Erklärung.

Stromtechniker arbeiten bereits an der Wiederherstellung der Stromversorgung.

Um es kurz zu machen:

Am Dienstag, den 2. Dezember, werden in den meisten Regionen der Ukraine die Stromausfälle in Kraft treten.

Die Zeitpläne sehen stündliche Ausfälle von 00:00 bis 23:59 Uhr mit 0,5 bis 3 Runden vor.