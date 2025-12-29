Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung hat beschlossen, die Koordination der Nationalen Agentur für das Auffinden, Aufspüren und Verwalten von Vermögenswerten (ARMA) dem Ministerpräsident zu übertragen.

Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko schrieb darüber auf Telegram. Eine identische Nachricht wurde auf dem Regierungsportal veröffentlicht.

„Das Ministerkabinett hat die Koordinierung der Nationalen Agentur der Ukraine für das Auffinden, die Rückverfolgung und die Verwaltung von Vermögenswerten aus Korruption und anderen Verbrechen geändert. Die Aktivitäten der ARMA unterliegen nun der Koordination des Ministerpräsidents der Ukraine“, heißt es in der Nachricht.

Und das ist alles. Es gibt keine Informationen darüber, wer zuvor die ARMA koordinierte und welches Dokument geändert wurde, um die Aufgaben des Koordinators neu zuzuweisen.

Nach Angaben des EP handelt es sich um Änderungen des Regierungsdekrets „Über die Optimierung des Systems der zentralen Exekutivorgane“. Diesem Dokument zufolge wurde ARMA zuvor vom Minister für Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft koordiniert (derzeit von Olexij Sobolev).

Es ist unklar, warum Swyrydenko die Aufgaben des ARMA-Koordinators von Sobolev übernommen hat.

Gemäß Artikel 2(2) des ARMA-Gesetzes ist diese Stelle der Werchowna Rada rechenschaftspflichtig und unterliegt der Kontrolle und Verantwortung des Ministerkabinetts (kollektives Organ).

Um es kurz zu machen:

Die ehemalige Leiterin der ARMA, Olena Duma, wurde von Journalisten der Ukrajinska Prawda in der Nähe des Gebäudes gesichtet, in dem sich das „Back-Office“ befand, das von Timur Minditschs Gruppe zur Geldwäsche genutzt wurde.