"Naftohas hat eine mobile Anwendung für Haushalte eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Naftohas of Ukraine, ein Gasversorgungsunternehmen der Naftohas-Gruppe, hat eine mobile Anwendung Cube für Haushalte auf den Markt gebracht.

Dies teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit.

Der neue Service ermöglicht es Ihnen, Gaszählerstände zu übermitteln und Rechnungen für Gasverbrauch und -lieferung an einem Ort zu bezahlen.

Die Benutzer können auch mehrere persönliche Konten in einem Profil verwalten und den Gasverbrauch über ein Dashboard verfolgen, das ihnen bei der Planung der Ausgaben hilft.

Außerdem bietet die Kub-Mobil-App nützliche Spartipps und automatische Erinnerungen an die Übermittlung von Ablesungen und die Bezahlung von Gas.

Die neue App kann im App Store oder bei Google Play heruntergeladen werden.

Das Unternehmen stellte außerdem klar, dass die Nutzung der Kub-Mobilanwendung die Bedingungen der Gasversorgung für Kunden von Naftohas of Ukraine nicht ändert. Wie bisher bleibt der Gastarif für ukrainische Haushalte bis zum 30. April 2026 unverändert bei 7,96 Hrywnja pro Kubikmeter.

Um es kurz zu machen:

