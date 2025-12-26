Jurij Tkatschuk wurde zum CEO von Ukrgasvydobuvannya ernannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Jurij Tkatschuk, der von Mai bis Dezember dieses Jahres amtierender CEO von Ukrgasvydobuvannya war, wurde zum CEO des Unternehmens ernannt.

Dies teilte die Naftohas-Gruppe mit.

„Jurij Tkatschuk wurde zum CEO von JSC Ukrgasvydobuvannya ernannt. Der neue Leiter des Unternehmens wurde den Mitarbeitern des Unternehmens durch den Chef der Naftohas-Gruppe, Serhij Koretsky, vorgestellt“, heißt es in der Erklärung.

Jurij Tkatschuk verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Energie- und Industriesektor. Seit November 2022 arbeitete er als CFO von Ukrnafta, wo er für die Finanzstrategie, das Risikomanagement und die Investitionspolitik verantwortlich war. In der Zeit von Mai bis Dezember 2025 war er CEO des Unternehmens.

„Dies ist eine der verantwortungsvollsten Führungspositionen in der Branche. Deshalb steht der neue CEO jetzt vor einer Reihe von kritischen Aufgaben“, sagte Koretsky.

Dazu gehören die Wiederherstellung der Anlagen nach den russischen Angriffen sowie die Steigerung der Gasproduktion durch neue Bohrungen, Workovers, die Einführung neuer Technologien, die Intensivierung der Produktion auf erschöpften Feldern und die Erkundung neuer vielversprechender Gebiete, erklärte er.

„Die Ernennung von Managern anstelle von geschäftsführenden Managern in den wichtigsten Unternehmen des Konzerns ist die Aufgabe der Regierung, und Naftohas erfüllt sie konsequent“, hieß es in der Erklärung.

„Ein solcher Ansatz ist für den stabilen und effizienten Betrieb von Unternehmen notwendig“, fügte der Chef der Naftohas-Gruppe hinzu.