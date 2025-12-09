Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen haben die Infrastruktur der Region Charkiw angegriffen und mehrere Siedlungen ohne Gasversorgung zurückgelassen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Facebook-Seite der Charkiwer Niederlassung von Gazmerezha.

„Information für die Bewohner der Grenzsiedlungen der Gemeinde Zolochiv. Der Feind hat eine der Einrichtungen des Gasverteilungssystems angegriffen“, so Gazmerezhi.

Es wird berichtet, dass aufgrund der Notsituation die Dörfer Guryev Kozachok, Ivashky, Odnorobivka und Perovske vorübergehend ohne Gas sind.

„Wir bitten unsere Kunden, die Wasserhähne vor ihren Gasgeräten selbst abzudrehen. Wir werden mit den Wiederherstellungsarbeiten beginnen, sobald der Beschuss aufhört“, fügte das Unternehmen hinzu.

Angriffe auf die Gasinfrastruktur der Ukraine