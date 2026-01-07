Der stellvertretende Ministerpräsident schlug vor, in der Ukraine ähnliche Tunnel wie in Gaza zu bauen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine sollte während des Wiederaufbauprozesses ähnliche Tunnel wie in Gaza bauen, so der stellvertretende Ministerpräsident für Wiederaufbau Olexij Kuleba.

Olexij Kuleba, Vizepremierminister für Wiederaufbau und Minister für Gemeinschaftsentwicklung, äußerte diese Meinung in einem Interview mit EP.

„In Israel wurden sie durch eine Mauer von Gaza getrennt. Und wir haben gesehen, wie das endete. Ich werde unsere Mauer nicht kommentieren, ich will sie nicht einfach kommentieren. Die Tunnel sind das, was Gaza gebaut hat, was wir tun müssen und worüber wir reden müssen, wenn wir wieder aufbauen“, sagte er.

„Das ist etwas, worüber wir in offener Kommunikation mit den Bürgern sprechen müssen, wenn wir einen gerechten Frieden oder einen Sieg erringen. Das wird unser Weltbild stark verändern, und nicht alle Einwohner von Charkiw, die heute noch dort leben, werden damit einverstanden sein. Auch das müssen wir verstehen“, sagte Kuleba.

„Müssen wir das Krankenhaus in Isjum für eine Milliarde Hrywnja wieder aufbauen? Nein, das müssen wir nicht. Sollten wir in Isjum eine unterirdische Infrastruktur bauen? Auf jeden Fall. Sollen wir in Saporischschja und Charkiw unterirdische Schulen bauen? Auf jeden Fall“, sagte er.

„Wir wissen nicht, wie wir sie in Zukunft nutzen werden. Gott bewahre uns davor, dass wir sie als Schulen nutzen. Aber wir wissen genau, wie wir sie in der Zukunft nutzen werden. Das ist also das Gleichgewicht, mit dem wir leben müssen. Und wenn wir über das Notizbuch sprechen und darüber, was als Nächstes passieren wird, ist mein Rahmen nach meinem Verständnis sehr einfach. Die Mauer ist nein, die Tunnel sind ja“, sagte der Minister.

