Zum ersten Mal seit vielen Jahren hat kein ukrainisches Skigebiet seine Saison eröffnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Zum ersten Mal seit vielen Jahren hat kein Skigebiet in der Ukraine die Saison im üblichen Zeitrahmen eröffnet und wird sie auch nicht während der Weihnachtsfeiertage oder am Neujahrstag, dem Höhepunkt der Hochsaison, wenn die meisten Ukrainer in die Berge fahren, um dort Urlaub zu machen, eröffnen.

Dies berichtet ZAXID.NET.

Der warme Dezember und das völlige Fehlen von Schnee in den Bergen haben die ukrainischen Skigebiete daran gehindert, die Skisaison zu eröffnen.

Die Pisten in Bukovel, Dragobrat und Slavske sind nicht beschneit, und auch die künstliche Beschneiung wird die Situation nicht retten.

In Bukovel zum Beispiel begann es in der Nacht zum 24. Dezember leicht zu schneien, die Temperatur sank auf -3°C und das Skigebiet schaltete seine Schneekanonen ein. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sie Zeit haben werden, die Pisten für das neue Jahr vorzubereiten. Trotzdem hat das Skigebiet eine Menge Touristen.

Die Situation in Dragobrat ist ähnlich: Der Schnee hat die Pisten nur leicht eingestaubt, aber zum Skifahren reicht es nicht.

Laut dem Ukrhydrometeorologischen Zentrum sollten wir keinen schnellen Start in die Saison erwarten.

Um es kurz zu machen:

