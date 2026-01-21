Er veruntreute Geld von Lehrergehältern: Ein Abgeordneter wird in Vorkarpaten vor Gericht gestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Betrug wurde im April 2023 aufgedeckt, woraufhin der Abgeordnete das Land illegal verließ. am 8. Dezember 2025 wurde er an die Ukraine ausgeliefert.

In der Tschechischen Republik wurde der Abgeordnete des Gemeinderats von Zagvizdjan festgenommen, der sich mehr als ein Jahr lang vor den Ermittlungen auf der internationalen Fahndungsliste versteckte. Er wurde bei einem Appell an staatliche Behörden im Ausland enttarnt und anschließend an die Ukraine ausgeliefert. Dies teilte das Büro des Generalstaatsanwalts am 21. Januar mit.

Den Ermittlungen zufolge arbeitete der Mann in den Jahren 2021-2023 als Buchhalter in gleich drei Bildungseinrichtungen. Nachdem er sich Zugang zu den Banksystemen der Schulen verschafft hatte, fälschte er systematisch Gehaltsabrechnungen und belastete sich selbst mit überhöhten Beträgen aus der Gehaltskasse der Lehrer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 2,5 Millionen Hrywnja.

Außerdem beschäftigte der Abgeordnete fiktiv seine Schwester und seinen Bruder am Lyzeum und stellte ihnen im Rahmen eines ähnlichen Systems, das er selbst verwaltete, unrechtmäßig Gehälter in Rechnung.

Das System wurde im April 2023 aufgedeckt, woraufhin der Abgeordnete illegal ins Ausland reiste. am 8. Dezember 2025 wurde er an die Ukraine ausgeliefert. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwälte des Bezirks Iwano-Frankiwsk haben die Anklageschrift an das Bezirksgericht von Tysmenitsky geschickt.

Auch die Direktoren von Bildungseinrichtungen werden wegen offizieller Fahrlässigkeit strafrechtlich zur Verantwortung gezogen.

Wir werden daran erinnern, dass in Transkarpatien das Schema aufgedeckt wurde, nach dem der Direktor des Unternehmens der kritischen Infrastruktur fiktiv den Abgeordneten des Volkes von der verbotenen Partei vermittelt hat, um eine Reservierung vom Entwurf zu erhalten. Er hat illegal Zahlungen erhalten und ist dann ins Ausland geflohen.