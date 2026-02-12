In der Region Lemberg wurde die Leiche eines Soldaten exhumiert, der für eine andere Person gehalten wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Exhumierung der Leiche des Soldaten, der für Nazar Daletsky gehalten wurde, fand am 11. Februar auf dem örtlichen Friedhof im Dorf Velykyj Doroshev statt.

In der Region Lemberg wurden die Überreste eines unbekannten Mannes exhumiert, der für Nazar Daletsky gehalten wurde. Dies berichtet Suspilne.

Nach Angaben von Natalija, der Mutter von Nazar Daletsky, fand die Exhumierung gestern, am 11. Februar, auf dem örtlichen Friedhof im Dorf Velykyj Doroshev statt.

Natalija Daletskaya selbst war dabei nicht anwesend.

Zur Erinnerung: Nazar Daletsky galt lange Zeit als verstorben, seiner Familie wurde mitgeteilt, dass dies im Herbst 2022 in der Region Charkiw geschehen sei. Bei dem letzten Gefangenenaustausch am 6. Februar dieses Jahres kehrte Daletsky jedoch in die Ukraine zurück.

