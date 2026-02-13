Rubio kündigte ein mögliches Treffen mit Selenskyj an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Außenminister reist zur Münchner Sicherheitskonferenz und wird dort die Gelegenheit haben, den ukrainischen Präsidenten zu treffen.

Der US-Außenminister Marco Rubio könnte sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf der Münchner Sicherheitskonferenz treffen. Dies teilte der Politiker selbst Journalisten vor seinem Abflug nach München am Donnerstagabend, dem 12. Februar, mit, wie CNN berichtet.

Der Außenminister betonte im Zusammenhang mit dem möglichen Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten die Notwendigkeit, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

„Ich denke, er (Wolodymyr Selenskyj, Anm. d. Red.) wird dort sein, und es wird eine Gelegenheit geben, ihn zu treffen. Soweit ich weiß, steht das in meinem Terminkalender – ich bin mir nicht zu 100 % sicher, aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns treffen werden“, erklärte Rubio.

Er äußerte sich auch zu den aktuellen russischen Angriffen auf die Ukraine und bezeichnete sie als „schrecklich“.

„Es ist Krieg. Genau deshalb möchten wir, dass der Krieg endet. Die Menschen leiden. Es ist die kälteste Zeit des Jahres. Das Leid ist unvorstellbar. Das ist das Problem mit Kriegen.

Genau deshalb sind Kriege schlecht, und genau deshalb arbeiten wir seit über einem Jahr intensiv daran, diesen Krieg zu beenden“, versicherte Rubio.

Wir erinnern daran, dass Marco Rubio zuvor erklärt hatte, dass er vom 13. bis 15. Februar an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen werde.

