Die ARMA hat die Auktion, bei der sie das Grundstück an Lewochkin verkauft hat, annulliert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Agentur für die Suche und Verwaltung von Vermögenswerten (ARMA) hat sich geweigert, das Protokoll über die Ergebnisse der am 8. Januar im System „Prozorro.Prozori“ durchgeführten elektronischen Versteigerung zum Verkauf von 460 Hektar Land auf der Polonyna Borzhava in der Region Transkarpatien zu unterzeichnen.

Dies wurde von ARMA mitgeteilt.

Das Grundstück, das Gegenstand der Auktion war, wurde an Personen verkauft, die mit dem ehemaligen Leiter der Präsidialverwaltung von Wiktor Janukowytsch, Serhij Lewochkin, in Verbindung stehen.

„Die im Rahmen der Überprüfung erhaltenen Informationen weisen auf Anzeichen einer Verbindung hin, die nach internationalen Standards der Vermögensrückgewinnung als inakzeptabel gelten, da sie das Risiko einer tatsächlichen Rückgabe des Vermögenswerts an die Kontrolle der ehemaligen Eigentümer bergen“, heißt es in der Mitteilung der ARMA.

Dem Bericht zufolge hat die Behörde offizielle Anfragen an das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft gerichtet, um eine prozessuale Bewertung der festgestellten Verbindungen zu erhalten. Danach plant die ARMA eine erneute Bewertung und eine Ausschreibung für den Verkauf des Grundstücks.

„Das elektronische System „Prozorro.Prozazhi“ gewährleistet die Wettbewerbsfähigkeit und Transparenz der Ausschreibungen, während die ARMA für das Endergebnis verantwortlich ist – die Verhinderung der Rückgabe des Vermögenswerts an Personen, die mit Straftaten in Verbindung stehen“, heißt es in der Mitteilung weiter.