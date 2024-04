Die Meteorologen haben verraten, wie das Wetter Anfang Mai sein wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Warmes und trockenes Wetter erwartet die Ukraine am Dienstag, den 30. April. Kurzfristiger Regen ist nur auf der Krim zu erwarten, mit Gewittern in einigen Orten. Dies meldet das Ukrhydrometcenter.

Wind aus Nordost (im Westen des Landes aus Südost), 5-10 m / s, im südöstlichen Teil des Tages in einigen Orten Böen von 15-18 m / s.

Temperatur nachts 4-9°, im Süden und Osten des Landes 8-13°; tagsüber 18-23°, in Transkarpatien bis zu 25°; im Hochland der Karpaten nachts 0-5° Hitze, tagsüber 13-18°.

Keine Niederschläge in Kiew am 30. April. Der Wind weht mit 5-10 m/s aus Nordost, die Temperatur beträgt nachts 7-9° und tagsüber etwa 20°.

Mittwoch, 1. Mai, ohne Niederschlag. Wind aus Nordost, Ost, 3-8 m/s, im südlichen Teil 7-12 m/s. Die Temperatur in der Nacht 5-10°, im Süden des Landes 9-14°; tagsüber 19-24°.

In Kiew am 1. Mai ohne Niederschlag. Der Wind weht aus östlichen Richtungen mit 3-8 m/s. Die Temperatur beträgt in der Nacht 8-10°, tagsüber 21-23°.

Wie wir bereits geschrieben haben, wird der Sommer in der Ukraine dieses Jahr warm sein, aber erwarten Sie keine ungewöhnlich hohen Temperaturen. Die durchschnittliche Sommerlufttemperatur wird wahrscheinlich nur 1-2 Grad über der Norm liegen.